Ukrayna'da seçimi Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisi kazandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUkrayna'da seçimi Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisi kazandı
GeriDünya Ukrayna'da seçimi Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisi kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraflar: AP/AFP
22.07.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Ukrayna'da seçimi Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisi kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ukrayna'da seçimi Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisi kazandı

Ukrayna'da erken parlamento seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in partisi açık ara birinci oldu.

21
  • Ukraynada seçimi Devlet Başkanı Zelenskiyin partisi kazandı
  • Ukraynada seçimi Devlet Başkanı Zelenskiyin partisi kazandı
  • Ukraynada seçimi Devlet Başkanı Zelenskiyin partisi kazandı
  • Ukraynada seçimi Devlet Başkanı Zelenskiyin partisi kazandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sandık çıkış anketlerine göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkârı Partisi oyların yüzde 42,11'ini aldı.

Rusya yanlısı Muhalefet Platformu-Yaşam İçin Partisi yüzde 12,69; eski devlet başkanı Petro Poroşenko'nun Avrupa Dayanışması Partisi yüzde 8,68; eski başbakan Yuliya Timoşenko'nun Vatan Partisi yüzde 8,23; ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk'un Ses Partisi yüzde 6,39 oyla barajı geçen diğer partiler oldu.

Karma seçim sisteminin yürürlükte olduğu Ukrayna'da, milletvekillerinin yarısı parti listelerinden, diğer yarısı ise tek bir milletvekili çıkaran seçim bölgelerinden seçiliyor. Açıklanan sandık çıkış sonuçları, 225 milletvekilinin dağılımını gösteriyor. İlk sonuçlara göre Zelenskiy'nin partisi, parlamentonun yarısında 123 sandalye sayısına ulaşıyor.

Dar bölge sistemine göre yapılan ve tek milletvekili seçilen bölgelerden gelen sonuçlarla birlikte yeni parlamentodaki sandalye dağılımı netleşmiş olacak.

Parlamentoda daha önce 450 olan sandalye sayısı, ülkedeki iç karışıklıklar sonrası Kırım'ın Rusya'nın kontrolüne geçmesi ile Donetsk ve Lugansk illerinin bazı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi sonucu 424'e düştü.

Ukraynada seçimi Devlet Başkanı Zelenskiyin partisi kazandı

ROCK YILDIZIYLA KOALİSYON HAZIRLIĞI

Zelenskiy, resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı açıklamada, partisinin ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk'un Ses Partisi ile koalisyon hükümeti kurmaya sıcak baktığını söyledi.

Eski iktidar mensuplarıyla ortak hükümette yer almayı düşünmediklerini belirten Zelenskiy, "Devlet başkanlığı seçim kampanyasının başında Sayın Vakarçuk'a teklifimizi yapmıştık. Bay Vakarçuk'u memnuniyetle görüşmeye davet ediyoruz" dedi.

Partisinin ülke yönetiminde sorumluluk almaya hazır olduğunu söyleyen Vakarçuk da, "Ukraynalılar değişime oy verdi, biz de bu değişimin bir parçası olmaktan memnunuz" diyerek koalisyon için Halkın Hizmetkârı Partisi'ne göz kırptı.

Vakarçuk ayrıca milletvekili olmasının ardından da ünlü rock grubu Okean Elzy'de solistlik yapmayı sürdüreceğini söyledi.

RUSYA YANLILARI: "MÜCADELEYE BAŞLIYORUZ"

Seçimlerde en fazla oyu alan ikinci parti olan, Moskova'ya yakınlığıyla bilinen Muhalefet Bloğu-Yaşam İçin Partisi'nin lideri Yuriy Boyko, "Ülkemiz normal yaşama döndüğü için tüm seçmenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Partinin diğer lideri Viktor Medvedçuk ise "Seçim sonuçları bizi tamamen tatmin etmedi, şimdi çok ciddi bir mücadele dönemi başlıyor" diye konuştu.

Rusya yanlısı Muhalefet Bloğu, "Zelenskiy'nin Halkın Hizmetkârı Partisi'ne destek vermeye hazırız, ancak Avrupa yanlısı partilerle iş birliğine gitme niyetimiz yok" açıklamasını yaptı.

SEÇMENLERİN YARISI SANDIĞA GİTMEDİ

Ukrayna Merkez Seçim Komitesi, saat 20.00 itibarıyla erken parlamento seçimlerine katılım oranının yüzde 49,89 olduğunu açıkladı.

Devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda katılım oranı yüzde 63,48, ikinci turunda yüzde 61,37 olmuştu.

Ukrayna'da 21 Nisan'da devlet başkanı seçilen Zelenskiy, göreve gelir gelmez ilk iş olarak parlamentoyu feshederek erken seçim ilan etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Ukrayna'da seçimi Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisi kazandı
İsrail'den 'Doğu Kudüs'te skandal adım
Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor
Ay'a ayak basılan anın görüntüleri 1,8 milyon dolara satıldı