Ukrayna’da bir Türk dondu
Ukrayna’da etkili olan soğuk hava, bir Türk vatandaşının ölümüne neden oldu.
Başkent Kiev’e 240 kilometre mesafede, ülkenin batısında bulunan Vinnitsya şehrinde yaşayan Rüstem Avşar isimli Türk vatandaşının donarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Avşar’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilerek ailesine teslim edilmesi için yetkililerin devreye girdi. Cenazenin, adli tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Türk Hava Yolları uçağı ile Ukrayna’nın Odessa kentinden İstanbul’a getirilecek. Vinnitsya kentinde dün gündüz sıfır, gece eksi 3 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının bu hafta eksi 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
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