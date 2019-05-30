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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.05.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy’e karşı

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Ukrayna Parlamentosu Zelenskiy’e karşı

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in istifasını istediği hükümetin görevine devam etmesine karar verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in göreve geldiği ilk gün hükümetin istifasını istemesi üzerine Groysman’ın parlamentoya sunduğu istifa kararı için genel kurulda oylama yapıldı.

Oylama sonunda Başbakan'ın istifasının kabulü için gerekli 226 oy sağlanamadı.

Groysman’ın istifası için yapılan oylamaya katılan 297 milletvekilinden 97’si kabul oyu verirken, 63 milletvekili karşı oy kullandı.

Ukrayna Anayasası’na göre başbakanın istifasına Ukrayna Parlamentosu karar veriyor. Başbakanın istifası ile bütün bakanlar kurulu da istifa etmiş sayılıyor. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut başbakan ve bakanlar görevlerini sürdürüyor.

Yeni seçilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosunda göreve başlamak için katıldığı yemin töreninde parlamentonun iki ay içinde feshedilmesine karar vermiş, hükümetin de istifasını istemişti.

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