Ukrayna lideri Zelenski Türkiye’ye geliyor
Ukrayna’da geçen nisanda cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan, ardından temmuzda erken genel seçimlerde parlamentoda da çoğunluğu kontrolüne alan Vladimir Zelenski, bugün Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.
Zelenski daha önce cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası üç günlüğüne Bodrum’a gelerek ailesiyle tatil yapmıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin resmi ziyareti Ankara’dan başlayacak. Ukrayna liderinin, ardından İstanbul’a geçerek burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye ziyareti öncesinde Zelenski yönetiminin Ukrayna krizine çözüm bulunması için yeni uluslararası platform önerisi getirmesi dikkat çekmişti. 2014’te Kiev’de iktidar değişimi, Kırım’ın ilhakı ve doğuda Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı bölgelerin ortaya çıkmasıyla Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya’nın içinde yer aldığı Minsk Grubu oluşturulmuştu. Zelenski bu gruba Türkiye ve ABD’nin de katılması gerektiği fikrini ortaya atmıştı. Ankara temaslarında Zelenski, bu konuyu gündeme
getirecek.
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