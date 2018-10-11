Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığına onay
Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi’nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırdı.
Fener Rum Patrikhanesi’nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından dün Fener Rum Patrikhanesi’ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık talebini uygun gördüklerini ifade etti. Moskova Patrikhanesi kararı “dağılmanın meşrulaştırılması” olarak nitelendirirken, Kiev Patriği Filaret, “Ukrayna’nın işlerine dışarıdan karışılmasını istemiyoruz” yorumunda bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko da “Karar Moskova’nın şovenist fantezilerini yıktı” dedi.
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