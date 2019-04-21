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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
21.04.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Ukrayna, devlet başkanını seçmek için sandık başında

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Ukrayna, devlet başkanını seçmek için sandık başında

Ukrayna’da seçmenler, devlet başkanlığı seçiminin ikini turu için oy kullanmaya başladı.

Devlet başkanını belirlemek için ülkedeki 200 seçim bölgesinde 29 bin 982 sandık kuruldu.

Yerel saat ile 08.00’de başlayan devlet başkanlığı ikinci tur seçiminde 30 milyon 311 bin 505 kişinin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Yaklaşık 5 milyon seçmenin yaşadığı, ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donbas ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da halk sandık başına gidemeyecek.

Bir önceki turda en yüksek oyu alan iki aday olmaları nedeniyle mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy bu turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışıyor.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 20 uluslararası kuruluş ve 21 ülkeden 2 bin 700 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.
Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmıştı.

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