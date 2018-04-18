Uganda oral seksi yasaklıyor
Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Musevni, ülkede oral seksi yasaklamak için kanuni düzenleme yapmak istediklerini duyurdu.
Uganda Cumhurbaşkanı Musevni'nin oral seksi yasaklama yönündeki kararıyla uluslararası basında gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Musevni, 'ağzın yemek yemek için olduğunu' söyleyerek bu konuda kısa süre içinde bir uyarı yayınlanacağını ifade etti.
Musevni, böyle bir ilişki biçiminin kendi kültürlerinin bir parçası olmadığını ifade ederek, dışarıdan gelen insanların kendi vatandaşlarına doğru olmayan (oral ilişki) bir cinsel hareketi empoze ettiğini ve bu konuda toplumu uyarmak istediğini söyledi.
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