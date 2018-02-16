‘UETD’nin yaptıkları, gelecekte daha iyi anlaşılacak’

“2004 yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikiyle kurulan Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Bugüne kadar ülkemizin bir lobi ve tanıtım politikası olması gerektiği birçok platformda dile getiriliyordu ama ne yazık ki istenilen seviyede bir faaliyet yapmakta güçlük çekiyorduk. Lobicilik, bir ülkenin gelişmesi konusunda uluslararası arenadaki haklılığını anlatması hususunda son derece önemli bir ihtiyaçtır. Osmanlı’dan bu yana bir mesafe kat edemediğimiz bu faaliyetlerin Cumhurbaşkanımızın teşviki ve sizlerin güzel gayretleri ile güzel noktalara taşınıyor olması son derece anlamlıdır. UETD olarak yaptığınız çalışmaların faydası, ilerleyen yıllarda çok daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Avrupa’da yaşayan Türklerin yaşadıkları ülkenin yönetim kademelerinde yer alması ve bu sayıların çoğalması da büyük önem arz ediyor. Tabi ki bu çalışmaların esasen ciddi bir kabul görme ihtiyacı da söz konusudur. Ancak bazen üstat Necip Fazıl’ın dediği gibi, ‘öz yurdunda garip öz vatanında parya’ olanlar da çıkıyor.”

ÇOK DAHA DONANIMLI OLMALIYIZ

“Yurt dışında yaşayan Türklerin lobi faaliyetleri konusunda daha iyiye gitmesi gerekiyor. Burada Avrupalı Türk Demokratlar Birliği gibi kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Çünkü işimiz zor. Görüyorsunuz, yedi düvele karşı hak için hukuk için, adalet için verdiğimiz bu kutlu ve asil davamız karşısında daima bizi yalnız bırakmaya gayret eden bir güruhun varlığını zaten biliyoruz. Alçak hain ve bir o kadar da fütursuzca yurt dışında lobi faaliyetleri yapmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyelerine karşı çok daha donanımlı, çok daha cesur her yerde Türkiye yanlısı bir faaliyet içinde olmalıyız.”

‘GERÇEĞİ BİLE YALANLA ÖRTTÜLER’

“2 sene önce Avrupa Birliği Bakanlığının Berlin’de yaptığı bir lobi faaliyet çalışmasına katıldım. Darbenin hemen sonrasıydı. Yanı başımda Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Eski Komiseri Verheugen oturuyordu. Çok enteresan şeyler söyledi, ‘Türkiye’deki darbenin bir senaryo olduğuna Alman toplumunun yüzde 65’i samimiyetle inanmış durumda. Bu akıl dışı tutuma Almanların samimiyetle inanmasını kabul edemiyorum. Ama gerçek budur’ dedi. Yani bir gerçeği bile yalanla örterek lobi faaliyetlerinin nasıl etkili olabileceğinin aslında bir ifadesiydi. O yüzden bugün yurt dışında 6 milyona yakın Türk vatandaşımız yaşıyor. Bunların önemli bir kısmı hemen yanı başımızda Avrupa’da bulunuyor. Avrupa’da yaşayan Türklerin 2004 yılına kadar etkin bir lobi faaliyetleri içinde olmaması üzücüdür. Oysa basit bir uluslararası müsabaka organizasyonunun hangi ülkede yapılacağı bile sağlam bir lobicilik faaliyeti sonrası belirleniyor. O yüzden bu meselenin önemini idrak ederek Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinde emek veren kardeşlerimizin bütün çalışmalarını fevkalade değerli buluyorum. Bu konuda kat etmemiz gereken yol oldukça fazladır.”

ÇALIŞTAY ÜÇ GÜN SÜRECEK

Çalıştayın ilk gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ‘Anadolu’dan Avrupa’ya Kültür ve Medeniyet Tasavvurumuz’ başlıklı bir konuşma yaptı. Ayrıca, Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ‘Teşkilat Adabı ve Liderlik’, Cumhurbaşkanlığı Dış ilişkiler Başkanı Ayşe Sözen Usluer ‘Türkiye’nin Dış Siyaseti ve Türkiye-AB İlişkileri’, UETD Genel Başkanı Zafer Sarıkaya da ‘Sivil Toplum-Siyaset Ekseninde Avrupa’nın Geleceği ve UETD’ başlıklarında konuşmalar gerçekleştirdi.

Çalıştayın ikinci gününde ise AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka ‘Göç ve Mülteciler Çerçevesinde Türkiye’, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Mehmet Köse ‘Dünya Diaspora Örnekleminde Türkiye Modeli’, AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ‘Avrupa Türkleri ve Diaspora’ konularını ele alacak.