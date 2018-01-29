UETD Stockholm’e çirkin saldırı

UETD Stockholm Şubesi Başkanı Serhat Fırat Baran, binanın Zeytin Dalı Harekatı’nın başarısı için ‘Fetih duası’ programına hazırlandığını belirtti. Saldırının amacının terör örgütü yandaşlarının programı engellemek istemesi olduğunu dile getiren Baran, binalarına ve İsveçli firmaların bulunduğu binaların duvarlarına terör örgütlerinin isimlerinin yazıldığını ifade etti. Baran, “Bizi ve diğer Türk sivil toplum örgütlerini korkutup sindirmek istiyorlar. Ama biz tüm Türk sivil toplum örgütlerinin desteğiyle programı yaptık” dedi.

UETD İsveç Teşkilatı Başkanı Özer Eken de İsveç polisi ve istihbarat teşkilatının gerekli çalışmalarını yaptığını kaydederek, “Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Programı yapabilmemiz için de içeride ve dışarıda büyük önlemler aldılar” diye konuştu.