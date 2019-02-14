Uçuşu kasten kaçıran yolcuya dava şoku
Almanya merkezli Lufthansa Hava Yolları'ndan ABD'nin Seattle kentinden Frankfurt aktarmalı olarak Oslo'ya seyahat etmek için Nisan 2016'da bilet alan fakat Frankfurt'tan Oslo yerine Berlin'e uçtuğu tespit edilen yolcu dava edildi.
Adı açıklanmayan yolcunun Nisan 2016'da ABD'nin Seattle kentinde başlayan yolculuğu Frankfurt aktarmalı olarak Oslo'da sona erecekti. Fakat yolcu aktarma seferi yerine Frankfurt'tan Berlin'e gitti.
Yolcu, seyahatinin son ayağını direkt uçuşla Frankfurt olarak alsaydı 657 avro yerine 2769 avro ödeyecekti. Yolcunun bu şekilde bilet alımı 2112 avro kar etmesini sağlasa da Lufthansa Hava Yolları, yolcuyu sistemi kötüye kullanma sebebiyle dava etti.
Aralık 2018'de görülen davada mahkeme, şirketin bilet fiyatı hesaplamasını yeterince şeffaf bulmadı ve yolcu lehine karar verdi.
Fakat mahkeme yolcunun bileti bilinçli şekilde aldığına kanaat getirdi, Lufthansa Hava Yolları'nın başvuru sebebini haklı buldu ve bu sayede mahkeme şirkete temyize gitme hakkı tanıdı.
Aktarmalı uçuşlarda yolcu A noktasından B noktasına ulaşmak için C noktasını kullanarak seyahat gerçekleştirmesi beklenir. Fakat C noktasından B noktasına gidecek uçağa binmeyen yolcu havacılık terminolojisinde skiplagging olarak kabul edilir. Aktarmalı uçuşlar bu sebeple direkt uçuşlara oranla daha uygun fiyatlarla satılır.
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