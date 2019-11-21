‘Üçüncü seçime gidiyoruz’
İSRAİL’deki koalisyon krizinde kilit role sahip radikal sağcı İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ne Başbakan Binyamin Netanyahu, ne de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz liderliğindeki koalisyon hükümetinin kurulmasına destek vereceğini açıkladı.
Netanyahu’nun partisi Likud ile Mavi-Beyaz’ın birlik hükümeti kurması için elinden gelen çabayı gösterdiğini dile getiren Liberman, “Söz verdiğimiz gibi birlik hükümeti kurulması için çevrilmedik taş bırakmadık. Üçüncü kez erken seçime doğru gidiyoruz” dedi. Liberman, İsrail’de bu yıl 9 Nisan’da yapılan erken seçimlerin ardından da Netanyahu’ya destek vermemiş, bir kez daha erken seçim kararı alınarak seçmenler 17 Eylül’de altı ay içinde ikinci kez sandık başına gitmişti.
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