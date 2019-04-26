UCM'deki "Mavi Marmara Davası" 1 Mayıs'ta

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUCM'deki "Mavi Marmara Davası" 1 Mayıs'ta
GeriDünya UCM'deki "Mavi Marmara Davası" 1 Mayıs'ta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.04.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

UCM'deki "Mavi Marmara Davası" 1 Mayıs'ta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UCM'deki "Mavi Marmara Davası" 1 Mayıs'ta

İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) açılan dava, 1 Mayıs'ta başlayacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının İsrail'i yargılamama konusundaki kararlarına karşı mağdur avukatlarının verdiği mücadele neticesinde bir ilkin yaşanacağı belirtilerek, tarafların tüm tezlerini, 1 Mayıs Çarşamba günü saat 09.30'da başlayacak duruşmada mahkeme önünde dile getireceği belirtildi.

İsrail'in, Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu'na 31 Mayıs 2010'da yaptığı ölümcül ve vahşi saldırı sonrasında 37 farklı ülkeden mağdurların tüm hukuk mecralarında adalet arayışını devam ettirdiği vurgulanan açıklamada, Mavi Marmara bayrak devleti olan Komor devleti adına da 14 Mayıs 2013'te UCM'ye başvuru yapıldığı ve bu başvuru sonrasında İsrailli siyasi ve askeri suçlular hakkında Komor, Kamboçya ve Yunanistan devletleri adına sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, UCM Savcısının 6 Kasım 2014'te açıkladığı kararında, "İsrail askerleri, 31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara ve diğer gemilerdeki eylemleri ile 'kasten öldürme, kasten yaralama ve insan onuruna aykırı davranış' suçlarıyla 'savaş suçu' işlemiştir. İsrail'in Gazze üzerindeki etkin kontrolü devam ettiği için İsrail Gazze'de işgalci statüsündedir. Gazze Özgürlük Filosu'nda yer alan tüm katılımcılar, uluslararası hukukta korunan siviller statüsünde olup İsrail askerleri, yolcuların sivil olduğunu bildiği halde, saldırıyı gerçekleştirmiştir." diyerek tespitlerini sıraladığı vurgulandı.

UCM Savcılığının bu tespitleri sıralarken İsrail'in meşru müdafaa tezlerini tartışmaya değer bulmadığı ve "hayatını kaybedenlerin otopsi raporları değerlendirildiğinde, baştan, ayaklardan, boyundan defalarca vurulduklarını ve en az 5 kişinin bitişik atış mesafesinden vurularak öldürüldüğünü" belirttiği ifade edilen açıklamada, UCM savcısının, İsrail'in savaş suçu işlediğini kabul ettiğini ancak aynı kararında, "Gravity (yoğunluk)" gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar verdiği anlatıldı.

"UCM SAVCISI, İSRAİL HAKKINDA SORUŞTURMA AÇMAKTAN İMTİNA ETMEKTEDİR'"

Açıklamada, Mavi Marmara avukatlarının buna itiraz etmeleri ve tüm itiraz prosedürlerinin sonunda ön inceleme bürosunun da 15 Kasım 2018'de verdiği hükümle savcının kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine hükmettiği belirtilerek, 15 Mayıs 2019'a kadar konunun kesin şekilde sonuca bağlanmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Savcının bu karara itiraz ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mavi Marmara gemisine ve diğer gemilere eş zamanlı olarak yapılan saldırıda İsrail'in, 700'ün üzerinde insanın tamamının katledilmesine yönelik orantıda bir saldırı yaptığı açıkça ortadayken yedek canlı yayın frekansından gemide olan her şeyin dünya kamuoyuna canlı olarak yayınlandığı ortaya çıkınca diğer insanları öldürmeyi durdurduğu ortadayken tüm yardım gönüllülerinin hapsedildiği, işkence onur kırıcı muamele dahil birçok suçun açıkça işlendiğine yönelik apaçık deliller ortadayken UCM savcısı İsrail hakkında soruşturma açmaktan hukuka aykırı olarak imtina etmektedir."

MAĞDUR VE AVUKATLARI DA DİNLENİLECEK

Açıklamada, bu gelişmelerin ardından UCM itiraz Mahkemesi'nin 1 Mayıs 2019'da duruşma yapılmasına ve yapılacak duruşmada UCM savcısını ve mağdur avukatlarını dinlemeye karar verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Duruşmaya avukatların yanı sıra bazı şehit aileleri, filo organizasyonu temsilcileri ve bazı mağdurlar katılacaktır. Duruşma UCM web sitesinden canlı yayınlanacaktır. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay İsrail tarafından mahkeme, ABD tehditlerine de vurgu yapılarak maniple edilmeye çalışılmıştır. Mağdurlar, UCM'nin kuruluş ve işleyiş yasası olan Roma Statüsüne uygun olarak İsrail hakkında soruşturmanın başlatılmasını ve yargılanmasını beklemektedir. UCM'nin İsraili yargılamaması için başta İsrail müttefiki ABD'nin tehditlerinin yanı sıra 2010 yılından bu yana tüm yargı mekanizmalarından kaçmak için her türlü tehdit ve şantajların boşa çıkarılması insanlığa karşı işlenen suçlar için kurulmuş olan bu mahkemenin görevidir. Sayın savcıya ve Uluslararası Ceza Mahkemesine çağrımız, özgürce ve adaletin gereği olarak bu soruşturmayı başlatmasıdır. Unutulmamalıdır ki UCM, gücün hukuku boğma ve sadece kendi tarafına çalıştırma çabası karşısında insanlığın ve mağdurların en kıymetli umududur."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Dışişleri'nden Sevakin Adası açıklaması

Türkiye, Rusya ve İran'dan ABD'nin kararına kınama

Seçimi kazandı! Türkiye'ye koştu

Rapor F-35 projesindeki sorunları gün yüzüne çıkardı