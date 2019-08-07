Uçan otomobil testi geçti
Japonya’da geliştirilen elektrikli uçan otomobil, ilk insansız deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Chiba eyaletinde yapılan deneme uçuşunda, 148 kg ağırlığındaki 4 pervaneli araç, yerden 3 metre yükseldi. Uçuş ve konum belirleme firması NEC’in geliştirdiği yazılımı kullanan uçan otomobil bir dakika boyunca havada kaldı. Şirket yetkilileri, bu aracın seri üretimini düşünmedikleri ni ancak yazılımlarının uçan otomobillerde kullanılması için çalıştıklarını aktardı.
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