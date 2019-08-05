‘Uçaktan düşmedi kendini aşağı attı’
Geçtiğimiz 25 Temmuz’da, bir araştırma gezisi için bulunduğu Madagaskar’da, bindiği pervaneli uçağın kalkışından dakikalar sonra kapıdan ‘düşerek’ ölen İngiliz üniversite öğrencisi Alana Cutland’la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Madagaskar polisi, başta uçaktan düşerek öldüğü düşünülen Cutland’ın, ‘uçağın kapısını açarak kendisini boşluğa bıraktığını’ açıkladı. Bu bulgusunu Cutland’ın uçaktaki arkadaşlarına dayandıran polisin açıklamasına göre, adaya inmeden önce kullandığı sıtmaya karşı koruyucu ilaç genç kadında paranoyayı tetikledi. Uçak havalandıktan hemen sonra, “Projemi bitiremezsem hapse gireceğim” diye bağıran Cutland, arkadaşlarının tüm çabasına rağmen kendini yaklaşık 150 metre yüksekteki uçaktan boşluğa bıraktı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle