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    Uçaktaki 5 milyon doları uçurdular

    BERLİN
    06.03.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Alman havayolları Lufthansa’nın kargo uçağına giren soyguncular 5 milyon doları alıp, hiçbir iz bırakmadan kayıplara karıştı. Paralar İsviçre’ye gidiyordu.

    ALMANYA Havayolları Lufthansa’nın kargo uçağı, 5 milyon dolar parayla Brezilya’dan İsviçre’ye Zürih’e uçacaktı. Pazar günü uçak önce Sao Paulo’daki uluslararası havaalanı Guarulhos’tan kargo terminali Viracopos’ta uçtu. Buraya iniş yaparak, uçuşa bir süreliğine ara verdi.
    Soyguncular da pazar akşamı harekete geçti. Folha de Sao Paulo gazetesinin haberine göre dört kişi oldukları tahmin edilen soyguncular, havaalanına üzerine görevli güvenlik şirketinin logosunu yapıştırdıkları bir pikapla geldiler. Pikapla piste çıkan soyguncular güvenlik elemanlarını teslim alarak uçağa girdiler.
    Kargo uçağında İsviçre’ye götürülmek üzere 5 milyon dolar bulunuyordu. Soyguncular parayı aldıktan sonra herhangi bir iz bırakmadan kargo terminalinden çıkarak, kayıplara karıştılar. Soygunda kimsenin burnunun kanamadığı belirtildi.

    Etiketler: avrupadan haberler , Lufthansa , soygun
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