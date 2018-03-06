Uçaktaki 5 milyon doları uçurdular

ALMANYA Havayolları Lufthansa’nın kargo uçağı, 5 milyon dolar parayla Brezilya’dan İsviçre’ye Zürih’e uçacaktı. Pazar günü uçak önce Sao Paulo’daki uluslararası havaalanı Guarulhos’tan kargo terminali Viracopos’ta uçtu. Buraya iniş yaparak, uçuşa bir süreliğine ara verdi.

Soyguncular da pazar akşamı harekete geçti. Folha de Sao Paulo gazetesinin haberine göre dört kişi oldukları tahmin edilen soyguncular, havaalanına üzerine görevli güvenlik şirketinin logosunu yapıştırdıkları bir pikapla geldiler. Pikapla piste çıkan soyguncular güvenlik elemanlarını teslim alarak uçağa girdiler.

Kargo uçağında İsviçre’ye götürülmek üzere 5 milyon dolar bulunuyordu. Soyguncular parayı aldıktan sonra herhangi bir iz bırakmadan kargo terminalinden çıkarak, kayıplara karıştılar. Soygunda kimsenin burnunun kanamadığı belirtildi.