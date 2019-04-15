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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.04.2019 - 22:02, Son Güncelleme:

Uçakta internet kullandı, hayatının şokunu yaşadı!

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Uçakta internet kullandı, hayatının şokunu yaşadı!

Belçika'dan Dubai'ye uçak seyahatinde yol boyunca kablosuz internet kullanan yolcuya 5 bin 463 Euro (35 bin 835 TL) telefon faturası geldi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Valonya bölgesinden bir blog yazarı, Brüksel'den Dubai'ye uçuşu sırasında yol boyunca kablosuz internet kullandı.

Yolculuk sonrasında, Belçika'nın en yaygın telefon operatörü abonesi olan söz konusu yolcuya 5 bin 463 Euro'luk ((35 bin 835 TL) telefon faturası geldi.

Telefon operatörünün uçuşta internet hizmeti olmadığı, bu nedenle yolcunun uçak şirketince yüksek fiyatlı uydudan internet bağlantısına aktarıldığı kaydedildi.
Telefon operatörü yetkilisi, normal durumlarda internet kullanımının 60 Euro'yu geçtiğinde uyarı mesajı gönderildiğini ve kullanımın otomatik olarak bloke edildiğini ancak söz konusu kişinin telefonundan bu seçeneği kaldırdığını bildirdi.

Fatura karşısında "şaşkınlığa" uğradığını belirten kullanıcı ise kendisine uyarı mesajının uçuş sonlandığında geldiğini iddia etti.

Belçika'dan Dubai'ye uçuşlar sezona göre 500 ila 1000 Euro arasında değişiyor. Telefon operatörü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını, uçak biletinden çok daha pahalıya gelen telefon faturası için kullanıcıyı uyaracaklarını ve çözüm yolu bulmaya çalışacaklarını açıkladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (15.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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