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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Uçakla selfie’nin cezası idam olabilir

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Uçakla selfie’nin cezası idam olabilir

Tayland’ın ünlü Mai Khao sahiline yakın geçen uçaklarla selfie çeken turistler için yetkililer, idam cezası da dahil sert cezalar getirmeye hazırlanıyor.

Tayland’da Phuket Uluslararası Havalimanı’na giden uçaklar ülkenin turistik Mai Khao sahiline çok yakın geçiyor ve buradaki birçok turist uçağa dokunuyormuş gibi selfie çekiyor. Tayland havacılık otoriteleri uçak geçişi sırasında selfie çeken turistler için birtakım önlemler almaya hazırlanıyor. Geçen hafta, kazaya neden olabileceği gerekçesiyle selfie çekmenin yasaklanacağı duyurulmuştu. Bu konuda para cezasının da düşünülebileceğini belirten yetkililer, ‘idam’ cezasının da gündemde olduğunu dile getirdiler. Turistlere getirilmesi planlanan ‘selfie cezalarını’ eleştiren bölge halkı ise turizmi olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle bu önlemlere karşı çıkıyor.

PİLOTLARIN DİKKATİ DAĞILIYOR

Konuyla ilgili esas endişe, turistlerin güvenliğinin yanı sıra drone ve selfie’lerle birlikte pilotların dağılan dikkati. Bu nedenle plajın bir bölümünün kullanıma kapatılması da gündemde.

 

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