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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.07.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Uçak yolcularına müjdeli haber: O yasak son bulabilir

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Uçak yolcularına müjdeli haber: O yasak son bulabilir

Yolcuların uçaklara yanlarında 100 mililitreden fazla sıvıyla binmesini yasaklayan uygulama, yeni bir x-ray cihazıyla sonlanabilir. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda denenecek teknoloji, 3 boyutlu x-ray görüntüsü sağlıyor. Güvenlik görevlileri bu sayede eşyaları kabin valizlerinden çıkarmadan kontrol edebiliyor, patlayıcıları da tespit edebiliyor

.Dünya çapında uçuşlarda sıvı yasağı uygulaması, 2006 yılında İngiliz polisinin ortaya çıkardığı "bir terör saldırısı planının" ardından alınmıştı.BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Heathrow'daki "az sayıda denemenin" 6-12 ay arasında bir süre devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Bir bakanlık sözcüsü, "İngiltere dünyada en katı kurallar uygulayan ülkelerden biri ve yolculara daha iyi bir uçuş deneyimi yaşatmak için yeni teknolojileri kullanma konusunda da liderlik ediyoruz" dedi ve ekledi: "Eğer deneme başarılı olursa gelecekte yolcuların eşyalarını kabin valizlerinden çıkartmasına gerek olmayacak. Son teknolojinin nimetlerinden yararlanmak için uluslararası mevkidaşlarımızla işbirliği yapmaya devam ediyoruz."

Bilgisayarlı tomografi teknolojisi daha önce de Amsterdam ve New Yok'taki havalimanlarında da denenmişti. AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu 5 yıl önce kıta çapındaki kısıtlamaların gelişen teknoloji ile önlenebileceğini umduğunu açıklamıştı.

Mevcut kurallara göre yolcular 100 mililitreyi geçmeyen sıvıları şeffaf ve kilitlenebilir poşetler içinde taşımak zorunda. Bu sıvıların güvenlik kontrolünden geçerken kabin valizinden çıkarılması gerekiyor. Kurallar, küçük sıvı şişelerine saklanan likit patlayıcılarla uçakların havada düşürülebileceği endişesinin ardından getirilmişti. Dünya çapında, yolculara sadece kabin valizi hakkı tanıyan düşük fiyatlı havayolu şirketlerinin arttığı bir dönemde gelen bu uygulama, uzun güvenlik kuyruklarına yol açıyor. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise eski kuralların halen yürürlükte olduğunu, yeni teknolojinin sadece deneme aşamasında olduğunu vurguluyor.

 

 

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