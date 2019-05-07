Uçak gemisi ile gözdağı
Trump yönetiminin ‘şahin kanadındaki’ Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD’nin İran tehdidi nedeniyle Ortadoğu’ya uçakgemisi ve bir bombardıman görev gücünü yollayacağını açıkladı. Haftalar öncesinde bölgeye gönderileceği bilinen savaş gemisi için ‘İran’ın gerekçe gösterilmesi kafaları karıştırdı.
ABD, Ortadoğu’da İran’dan kaynaklanan muhtemel tehlikeleri gerekçe göstererek ‘USS Abraham Lincoln’ uçak gemisini ve bir bombardıman görev gücünü bölgeye gönderme kararı aldı. Gelişme, alışılmışın dışında ABD Savunma Bakanlığı yerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından duyuruldu. Bolton yaptığı yazılı açıklamada, “Birçok kaygı verici ve gerginliği tırmandıran belirti ve uyarıya karşın, İran rejimine ABD’nin veya müttefiklerinin menfaatlerine yönelik herhangi bir saldırının sert bir güçle karşılık bulacağına dair net ve mutlak bir mesaj vermek üzere ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunu ve bir bombardıman görev gücünü Merkez Kuvvetler Komutanlığı bölgesine gönderiyor” ifadelerini kullandı. Bolton’un açıklamasında yer alan ‘Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ (CENTCOM) ifadesi, uçak gemisinin Akdeniz’in doğusu, Kızıldeniz, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ni kapsayan bir alanda yer alacağı anlamına geliyor. CENTCOM’un sorumluluk alanının Mısır, Suriye, Irak, Suudi Arabistan, İran, Pakistan ve Kazakistan gibi geniş bir coğrafyayı kapsadığı biliniyor.
KARARI VERİLMİŞTİ
ABD’nin İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığını belirten Bolton, “Ancak herhangi bir saldırıya yanıt vermek için tam hazırız” dedi, ABD’nin muhtemel bir saldırıya amansız bir güçle cevap vereceği ifadesini kullandı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD’li yetkililer, İran’ın bölgede ABD’ye bağlı askeri güçlere saldırı düzenleyeceğine yönelik elde edilen istihbaratlar sonucunda uçak gemisi ve bombardıman görev gücünün sevkiyatına karar verildiğini söyledi. Buna karşın İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ‘USS Abraham Lincoln’ uçak gemisinin önce doğu Akdeniz’e daha sonra Körfez bölgesine gönderilmesine bir ay önce karar verilmişti. Nisan ayının sonunda çeşitli tatbikatlar için Avrupa’ya konuşlanan savaş gemisi daha önce de Ortadoğu’ya gönderilse de, İran ve ABD arasında gerginliğin zirveye çıktığı bir dönemde bölgeye geri dönüş yapması dikkat çekici.
‘RAHATSIZ ETMEK İÇİN’
Guardian’a konuşan New American Security düşünce kuruluşundan Ilan Goldenberg, “CENTCOM bölgesine uçak gemisi göndermek alışılmışın dışında bir şey değil. Bolton’un ifadeleri alışılmadık şekilde tahrik edici, İranlıları rahatsız etmek için kullanılmak istenen bir fırsat gibi” ifadesini kullandı.
GERİLİM NASIL TIRMANDI
ABD Başkanı Trump, 2016 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanya döneminden beri şiddetle karşı olduğu İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı seçimi kazandıktan sonra Mayıs 2018’de iptal etmişti. İran’la anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018’de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018’de devreye sokmuştu. ABD, İran’ı Ortadoğu’da çıkarlarının bir numaralı düşmanı olarak görüyor.
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