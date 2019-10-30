Uçak bodruma çakıldı
New Jersey’in Woodbridge bölgesinde bir evin üzerine uçak düştü.
Kaza nedeniyle 3 evde yangın çıktı. Çift motorlu Cessna 414 tipi uçağın karıştığı kazaya yaklaşık 200 itfaiye eri müdahale etti. Alevler bir buçuk saatte kontrol altına alınabildi. Virginia Leesburg’dan kalkan uçak, kaza bölgesinin yakınındaki Linden havalimanına gidiyordu. Uçakta sadece pilotun bulunduğu açıklanırken, pilotun akıbeti henüz bilinmiyor. Uçağın enkazının çarptığı evin bodrumunda olduğu belirlendi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Uçağın çarptığı evde tek çocuklu bir ailenin oturduğu, kaza anında ise evde olmadıkları öğrenildi. Olay sırasında bölgede hava bulutlu ve pusluydu.
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