Uçağın iniş takımlarında 10 yaşında bir çocuk ölü bulundu

Paris havalimanında Abidjan'dan Paris'e gelen uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında olduğu düşünülen bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Air France trajik olayı doğrulayarak, dün akşam Abidjan'dan kalkan uçağın sabah saatlerinde Paris Charles de Gaulle havalimanına indiğini, uçağın iniş takımlarında, saklanmış 10 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Son yıllarda Afrika'dan çok sayıda iniş takımlarına gizlice binip orada donarak ya da ezilerek hayatını kaybeden genç var.