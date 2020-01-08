MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUçağın iniş takımlarında 10 yaşında bir çocuk ölü bulundu
GeriDünya Uçağın iniş takımlarında 10 yaşında bir çocuk ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 08.01.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Uçağın iniş takımlarında 10 yaşında bir çocuk ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uçağın iniş takımlarında 10 yaşında bir çocuk ölü bulundu

Fildişi Sahilleri'ndeki Abidjan şehrinden Paris'e giden uçağın iniş takımlarında 10 yaşındaki bir çocuk ölü bulundu.

Paris havalimanında Abidjan'dan Paris'e gelen uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında olduğu düşünülen bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Air France trajik olayı doğrulayarak, dün akşam Abidjan'dan kalkan uçağın sabah saatlerinde Paris Charles de Gaulle havalimanına indiğini, uçağın iniş takımlarında, saklanmış 10 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Son yıllarda Afrika'dan çok sayıda iniş takımlarına gizlice binip orada donarak ya da ezilerek hayatını kaybeden genç var.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle