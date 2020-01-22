MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUçağın içi dumanla doldu! Panik anları kamerada
GeriDünya Uçağın içi dumanla doldu! Panik anları kamerada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Uçağın içi dumanla doldu! Panik anları kamerada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uçağın içi dumanla doldu! Panik anları kamerada

Romanya'nın başkenti Bükreş'ten İngiltere'nin başkenti Londra uçuşunu yapmak üzere havalanan yolcu uçağının içerisi dumanla doldu. Uçak, kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. Dumanla dolan uçakta, yolcuların çığlıkları, ağlamaları ve yoğun panik anları amatör kameralarca kaydedildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Henri Coanda Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya sefer yapmak üzere kalkış yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının içerisi, yaklaşık bin 500 kilometre yükseklikteyken dumanla doldu. Uçağın pilotları, acil durum vererek uçağın tırmanışını durdurdu ve havada tur atarak, Henri Coanda Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Yapılan incelemeler sonucu, dumanın uçağın buzlanma önleyici mekanizmasında çıkan arıza sonucu içeriye dolduğu tespit edildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, uçaktaki yolcuların büyük panik yaşadıkları, yolculardan bazılarının ise korkuyla çığlık attığı ve ağladığı duyuldu.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.01.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle