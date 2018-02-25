Üç ülkede kanlı saldırılar

Eylemlerin sorumluluğunu terör örgütü El Kaide bağlantılı El Şebab örgütü üstlendi. El Şebab, uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti devirip yerine bir İslami rejim getirmek istiyor.

AFGANİSTAN’DA EN AZ 23 ÖLÜ: Afganistan dün kanlı saldırılarla sarsıldı. Ülkenin batısındaki Farah eyaletinde bir ordu karargâhına yönelik saldırıda en az 18 asker öldü. Saldırıyı Taliban üstlendi. Başkent Kabil’de ise diplomatik temsilciliklerin bulunduğu semtte düzenlenen intihar saldırısında üç kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Dünkü saldırılarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti.

ARAKAN’DA BOMBALI GÜN: Myanmar’da Arakan eyaletinin başkenti Sittwe’de hükümet binalarını hedef alan eş zamanlı bombalı saldırılar düzenlendi. Polis sözcüsü, sabah saat 04.00 sıralarında şehirde 3 yerde patlamalar yaşandığı, 3 noktada da el yapımı patlayıcılar bulunduğunu açıkladı. Bir kişi yaralandı. Budistlerin baskısı yüzünden 120 bin Arakanlı Müslüman kenti terk etmek zorunda kalmıştı.