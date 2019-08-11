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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
11.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Üç süper gücün protesto dalaşı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Üç süper gücün protesto dalaşı

Moskova ile Çin’e bağlı Hong Kong Özerk Bölgesi’nde süren gösteriler, Rusya ve Çin’i ABD’e ile karşı karşıya getirdi. Eylemlerde ABD parmağı olduğunu iddia eden Rusya, Çin ile durumu istişare edeceklerini açıkladı.

1997 yılında İngiltere’den Çin’e devredilen Hong Kong nisan ayından beri gösterilerle çalkalanıyor. Rusya’nın başkenti Moskova, son dönemde Putin yönetimine karşı gelişen protestolarla dikkat çekiyor. ABD’li bir diplomatın Hong Konglu gösteri liderleriyle fotoğraflarının çıkması üzerine Çin, eylemlerden ABD’yi de sorumlu tutuyor. Moskova’daki ABD Büyükelçiliği’nin geçen haftaki izinsiz gösterilerin güzergâhına dair harita yayınlaması ise Rus yönetimini küplere bindirdi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova “Rusya’daki protesto gösterileri Amerikalı diplomatlar ve Batılı basın tarafından kışkırtılıyor” açıklamasını yaptı. ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından 3 Ağustos gösterileriyle ilgili harita yayınlandığına işaret eden Zaharova, “Bunun adı çığırtkanlık” dedi. ABD’nin Çin’i diplomatın ifşa edilmesiyle ilgili açıklamalarının ardından Zaharova ikinci bir açıklama yaparak “Çin yönetiminin ABD gizli servislerinin Hong Kong’daki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarını not ediyoruz. Pekin ile Moskova arasında 13 Ağustosta istişareler yapılacak. ABD’nin ülkelerimizde körüklediği protestolar meselesi dış ilişkiler bakan yardımcıları düzeyinde ele alınacak” dedi.

40 BİN KİŞİ KATILDI

Dün Moskova’daki gösteriler öncesinde Kremlin muhaliflerinden Lyubov Sobol, Twitter’dan video yayınlayarak cuma günü gözaltına alındığını duyurdu. Dün Moskova’da yerel seçimlere muhalif adayların da katılmasına izin verilmesi çağrısıyla yapılan gösterilere 40 bin kişi katıldı.

HONG KONG’TA EYLEME DEVAM

HONG Kong’ta suçlu ve şüphelilerin Çin’e sınırdışı edilmesine imkan sağlayacak yasa tasarısına yönelik gösteriler dün de sürdü. Önceki gün havalimanında başlayan gösteriler dün de devam ederken bu kez Hong Kong’un iki bölgesinde de yasağa rağmen protestocular sokaklara çıktı. Gözyaşartıcı gazla müdahale edilen göstericiler askıya alınmış olan tasarının iptalini, Hong Kong’un Çin yanlısı Baş Yöneticisi Carrie Lam’ın istifasını ve polis şiddetinin soruşturulmasını istiyor.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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