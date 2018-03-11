‘Üç’ nüfuslu adaya posta
Postacı Knud Knudsen, haftada 2-3 kez, sadece 3 kişinin yaşadığı bir adaya posta götürüyor. Ve bunu bir tekne yerine, sular gelgitle çekildiğinde adaya kadar ‘yürüyerek’ yapıyor.
Almanya’nın Danimarka sınırına yakın, Kuzey Denizi’ndeki Pellworm Adası’nda yaşayan 63 yaşındaki postacı Knud Knudsen, hayli ‘sıradışı’ bir adrese posta taşıyor. Yine aynı bölgede, sadece 3 kişinin yaşadığı Hallig Suederoog Adası’na haftada 2-3 kez mektup götüren Knudsen, bu teslimatları da bir tekneyle gitmek yerine, ‘yürüyerek’ yapmayı tercih ediyor. Bunun için, gelgitte suların neredeyse tamamen çekildiği zamanı bekliyor. Ardından ‘paçaları sıvıyor’ ve yalınayak yaklaşık 6 kilometre yürüyerek, 3 nüfuslu adaya postalarını teslim ediyor. Knudsen bu yürüyüşleri o kadar seviyor ki, iki yıl sonra emekli olduktan sonra da posta teslimatına gönüllü olarak devam edeceğini söylüyor. Yaşlı postacı, bu yolculuğunda da yanına sadece bir pusula ve her ihtimale karşı eski model bir cep telefonu alıyor.
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