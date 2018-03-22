Üç kadın Trump’a savaş açtı
ABD Başkanı Trump’ın geçmişte cinsel tacizine uğradığını ya da yaşadıkları ilişki hakkında konuşmamaları için gizlilik anlaşması yapıldığını öne süren üç kadın, Başkan’a karşı hukuk mücadelesi yürütüyor.
DONALD Trump ile geçmişte yolları kesişen üç kadın, Trump ile yaşadıklarını kamuoyu ile paylaşabilmek için hukuk mücadelesini sürdürüyor.
Kadınlardan ilki eski bir Playboy modeli olan Karen McDougal (46). 2006 yılında Trump ile ilişki yaşadığını öne süren Karen McDougal, 2016 seçimleri öncesinde tabloid National Enquirer gazetesinin hikâyesinin yayın hakkını 150 bin dolara satın aldığını, ancak bunu yayınlamadığını öne sürüyor. McDougal, aslında pazarlığın arkasında Trump’ın avukatı Michael Cohen’in bulunduğunu öne sürüyor. McDougal, anlaşmanın bozulması için Los Angeles’ta mahkemeye başvurdu.
Trump’ı hedef alan bir diğer kadın ‘Stormy Daniels’ (39) isimli porno yıldızı. 2006 yılında, Donald Trump’ın eşi Melania doğum yaptıktan hemen sonra Trump ile ilişki yaşadıklarını, korunmasız seks yaptıklarını öne sürüyor. Stormy Daniels da 2016 seçimlerinden önce Michael Cohen’in sessiz kalması için kendisiyle 130 bin dolarlık bir gizlilik sözleşmesi yaptığını söylüyor. Stormy Daniels da bu anlaşmanın iptal edilmesi için dava açtı.
BİR DAVA DA NEW YORK’TA
Başkan Trump’a bir darbe de New York’tan geldi. NBC’de yayınlanan ‘Çırak’ yarışmasının adaylarından Summer Zervos (41), 2007 yılında Trump’ın kendisini elle taciz ettiğini, zorla öptüğünü öne sürüyor. Yargıç, 1997 yılında Yüksek Mahkeme’nin Bill Clinton’a başkanlığı döneminde Paula Jones’un cinsel taciz davası açmasına izin verildiğini hatırlatarak Zervos’un Trump aleyhine davacı olabileceğine hükmetti.
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