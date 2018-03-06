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    Üç haftadır boştu yenisi belli oldu

    AA
    06.03.2018 - 18:57 | Son Güncelleme:

    Hollanda’da yaklaşık üç haftadır boş olan Dışişleri Bakanlığı görevine, Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) üyesi Stef Blok’un atanacağı bildirildi.

    HOLLANDA Kraliyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, iktidarın büyük ortağı VVD’nin üyesi Stef Blok’un Dışişleri Bakanı olarak atanacağı belirtildi. 

    Blok’un 8 Mart’ta Kral’ın huzurunda edeceği yeminden sonra resmen atanacağı ifade edildi.
    1998 yılında milletvekili seçilen ve uluslararası alanda siyasi tecrübesi bulunmayan Blok (53), 2012-2017 yıllarında İskan ve Kamu Hizmetleri Bakanı olarak, geçen sene de 9 ay süreyle (27 Ocak-26 Ekim) Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı.

    YALAN SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
    Eski Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, VVD’nin 2016 yılı kongresinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2006’da kır evinde düzenlediği bir toplantıya katıldığını ve Putin’in burada “Büyük Rusya” planından bahsettiğini söylemişti. Geçen şubat ayında Zijlstra’nın Putin’in toplantısına katıldığına ilişkin sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıkmıştı. Zijlstra bunun üzerine “siyasi hayatının en büyük hatasını yaptığını” belirterek, 13 Şubat’ta istifa etmişti.

    Etiketler: Stef Blok , Hollanda , avrupadan haberler
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