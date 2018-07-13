Üç boyutlu erken teşhis
Yeni Zelanda’da geliştirilen ilk üç boyutlu ve renkli röntgen cihazı sayesinde, kanser ve kemik hastalıklarının çok daha erken ve doğru teşhisi mümkün olacak.
Bilim insanları, bu üç boyutlu röntgen sistemi sayesinde, hastalardaki yağ ve kalsiyum seviyesinde yükseklik gibi bulguların tespitinin artık daha kolay olduğunun altını çiziyor.
Canterbury Üniversitesi profesörlerinden Phil Butler, özellikle kişisel tedavilerin geliştirilmesinde cihazın büyük bir rolü olduğunu belirtiyor.
Kanser bulguları başta, kemik sağlığı analizinde de büyük katkı sağlayacak cihaz, farklı parçacıkları algılayarak tespit eden bir kamera gibi çalışıyor.
Aslında atomaltı parçacıkları algılamak için fizik alanında kullanılmak üzere tasarlanan üç boyutlu röntgen, renkli görüntüleri yüksek çözünürlükle klasik röntgene göre daha iyi algılıyor.
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