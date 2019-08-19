Üç ayda iki doğum yaptı
Kazakistan’ın batısındaki Uralsk şehrinde Lilia Konovalova adlı kadın 24 Mayıs’ta bir kız çocuğu doğurdu.
29 yaşındaki kadın aradan 3 ay geçtikten sonra bu kez bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Uralsk’ta benzersiz bir vaka ortaya çıktı. Lilia Konovalova, 3 aylık bir farkla 2 bebek doğurdu. Lilia’nın kızı doğmuş ve 3 ay sonra, uzun zamandır beklenen oğlu doğmuştur” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, bu vakanın çok nadir olduğunu belirterek 50 milyonda bir gerçekleşebileceğini söyledi. Doktorlar bu nadir durumun Lilia’nın 2 adet rahme sahip olması ve bebeklerin bu rahimlerde birbirinden bağımsız olarak gelişmesiyle açıklanabileceğini söyledi.
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