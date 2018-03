Uber'in ilk ölümcül sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayımlandı

Uber'in sürücüsüz aracının Arizona eyaletinin Tempe kentinde yaptığı kazanın araç içi kamerası görüntüleri yayımlandı.

18 Mart'taki kaza, bisikletiyle yoldan karşıya geçen 49 yaşındaki Elaine Herzberg'in ölümüyle sonuçlanmıştı.

ABD polisinin yayımladığı görüntülerde otonom modda ilerleyen aracın içindeki sürücünün dikkatinin yolda olmadığı görüldü.

Ancak iyi ışıklandırılmayan yolda bir anda gölgelerin arasında Herzberg'in aracın önüne çıktığı da tespit edildi. Kamera görüntüleri aracın yayaya çarpması ile son buluyor.

Görüntüleri yayımlayan polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de açıkladı.

San Fransisco Chronicle'a konuşan Polis şefi Sylvia Moir, Herzberg'in yaya geçidini kullanmaması nedeniyle 'Uber'in olayda hatalı gözükmediği' değerlendirmesini yapmıştı.

Moir " Herzberg gölgelerin arasından çıktığı için araç hangi modda olursa olsun kazayı önlemenin zor olacağı çok açık" ifadelerini kullanmıştı.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ