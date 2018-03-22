Uber'in ilk ölümcül sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayımlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUber'in ilk ölümcül sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayımlandı
GeriDünya Uber'in ilk ölümcül sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayımlandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
22.03.2018 - 14:47, Son Güncelleme:

Uber'in ilk ölümcül sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayımlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uber'in ilk ölümcül sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayımlandı

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'in ABD'deki sürücüsüz araçlarından birinin karıştığı kazanın görüntüleri yayımlandı. Araç otonom durumdayken sürücünün yola bakmadığı, yaya şeridi kullanmadan karşıya geçen yayanın ise gölgelerin arasndan bir anda aracın önüne çıktığı gtespit edildi.

Uber'in sürücüsüz aracının Arizona eyaletinin Tempe kentinde yaptığı kazanın araç içi kamerası görüntüleri yayımlandı.
18 Mart'taki kaza, bisikletiyle yoldan karşıya geçen 49 yaşındaki Elaine Herzberg'in ölümüyle sonuçlanmıştı.

ABD polisinin yayımladığı görüntülerde otonom modda ilerleyen aracın içindeki sürücünün dikkatinin yolda olmadığı görüldü.

Ancak iyi ışıklandırılmayan yolda bir anda gölgelerin arasında Herzberg'in aracın önüne çıktığı da tespit edildi. Kamera görüntüleri aracın yayaya çarpması ile son buluyor.
Görüntüleri yayımlayan polis kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini de açıkladı.

San Fransisco Chronicle'a konuşan Polis şefi Sylvia Moir, Herzberg'in yaya geçidini kullanmaması nedeniyle 'Uber'in olayda hatalı gözükmediği' değerlendirmesini yapmıştı.

Moir " Herzberg gölgelerin arasından çıktığı için araç hangi modda olursa olsun kazayı önlemenin zor olacağı çok açık" ifadelerini kullanmıştı.


TOYOTA DA SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TESTLERİNİ ASKIYA ALDI
Uber pazartesi günü yaptığı açıklamada Tempe, Pittsburgh, Toronto ve San Fransisco kentlerindeki sürücüsüz araç kullanımını ve sürücüsüz araç testlerini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.
Diğer yandan kaza Japon otomobil devi Toyota'nın da sürücüsüz araç testlerini askıya aldığını duyurmasına yol açtı.

Toyota'nın otonom araç araştırmalarını yğrüten ABD'li 'TRI' şirketi vasıtasıyla yayımladığı açıklamada kararın, şirket çalışanlarının olayı 'duygusal olarak değerlendirmesi' gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada "Kazanın nedeni ya da bunun sürücüsüz araç endüstrisinin ilerlemesi açısından ne anlama geldiği konusunda spekülasyon yapamayız. TRI 'Chauffeur modu' testlerini sürücülerin bu trajik olayı duygusal olarak değerlendirmesi için durduruyor. Durumu gözlemliyoruz ve uygun bir zamanda testlere geri dönmeyi düşünüyoruz. Bu askıya alma onlara duygularını yerine oturtmalarında zaman verme amaçlı" ifadeleri kullanıldı.

Toyota kapalı alanlarda yarı-otonom araçların test edilmesini sürdüreceğini ancak Japonya ve ABD'nin Kaliforniya ve Michigan eyaletinde kamuya açık yollarda önceden yapılan tüm sürücüsüz araç testlerinin askıya alındığını vurguladı.

Toyota da Uber gibi otonom araçların testleri sırasında direksiyon başında güvenlik amaçlı bir sürücü bulunduruyor ancak bu sürüclerin aracı yönetmesi beklenmiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Uber'in ilk ölümcül sürücüsüz araç kazasının görüntüleri yayımlandı

Lunapark'ta panik anları... 90 derece açıyla mahsur kaldılar

Son dakika! Çekya'da patlama... Çok sayıda ölü

Son dakika! Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye karşı haddini aşan hamle