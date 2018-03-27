Uber'e bir gÃ¼nde iki yasak birden!

Uber'e bir günde iki yasak birden!
Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Slovakya'da ise Bratislava Birinci BÃ¶lge Mahkemesi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ve kullanÄ±lan otomobillerin Slovak yasalarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Uber'in bu Ã¼lkedeki faaliyetlerini durdurdu.
Arizona'nÄ±n Tempe kentinde geÃ§en hafta sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testleri sÄ±rasÄ±nda Uber aracÄ±nÄ±n bir kadÄ±na Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸirketin Arizona'da sÃ¶z konusu testleri yapmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â
Arizona Valisi Doug Ducey'nin ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Bu kaza nedeniyle Uber'in Arizona'da testlerine devam etmesi bazÄ± sorularÄ± beraberinde getiriyor. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testlerinde kamu gÃ¼venliÄŸi ilk sÄ±rada gelir. SÃ¶z konusu kaza ise bu konuda tam bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â
Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z aracÄ±, 18 Mart'ta yerel saatle 22.00'de karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya bisikletiyle geÃ§en 49 yaÅŸÄ±ndaki Elaine Herzberg'e Ã§arpmÄ±ÅŸ ve kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmuÅŸtu.Â
Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z aracÄ±n kaza anÄ±nda kendini idare ettiÄŸi, ancak bir Uber mÃ¼hendisinin denetim amacÄ±yla aracÄ±n direksiyonunun baÅŸÄ±nda olduÄŸu duyurulmuÅŸtu.Â
Ä°lerleyen gÃ¼nlerde Tempe Polis DepartmanÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ise kazadan hemen Ã¶nce aracÄ±n yavaÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± veya Ã§arpmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in baÅŸka bir yÃ¶ne doÄŸru gitmediÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
Uber, olayÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nÄ±n Toronto ÅŸehrinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testlerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â
Uber Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, ÅŸirketin polisle iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ±na destek verdiÄŸini bildirmiÅŸti.
SLOVAKYA'DAN UBER'E YASAKÂ
Slovakya'da Bratislava Birinci BÃ¶lge Mahkemesi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ve kullanÄ±lan otomobillerin Slovak yasalarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Uber'in bu Ã¼lkedeki faaliyetlerini durdurdu.
Slovak Haber AjansÄ±nÄ±n (TASR) haberine gÃ¶re, LisanslÄ± Taksi ÅžofÃ¶rleri DerneÄŸinin (OZKT) Uber hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayet Ã¼zerine Bratislava BÃ¶lge Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, mahkeme Uber'in Ã¼lkedeki faaliyetlerini durdurma kararÄ± aldÄ±.Â Â Â Â Â
Mahkeme, Uber firmasÄ± adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸofÃ¶r ve yolcu taÅŸÄ±mada kullanÄ±lan araÃ§larÄ±n Slovakya yasalarÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ koÅŸullara sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, bu ÅŸirketin yolcu taÅŸÄ±ma hizmeti verme amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetlere son verilmesi kararÄ± aldÄ±.Â Â Â Â Â
OZKT'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n yerinde olduÄŸu belirtilerek, uzun sÃ¼redir yÃ¼rÃ¼tÃ¼len hukuk mÃ¼cadelesini kazanmaktan duyulan memnuniyet ifade edildi.Â Â Â Â Â
Haberde, Uber firmasÄ±nÄ±n kararÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in temyize gitmediÄŸi, bu nedenle mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n deÄŸiÅŸtirilemeyeceÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â
Ãœlkede yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r taksi hizmeti veren Uber'in 100 binin Ã¼zerinde kayÄ±tlÄ± mÃ¼ÅŸterisinin olduÄŸu belirtilirken, Ã¼lkedeki taksi firmalarÄ±, iki yÄ±ldÄ±r Ã§eÅŸitli vesilelerle Uber karÅŸÄ±tÄ± protestolar dÃ¼zenliyordu.Â Â Â Â Â
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