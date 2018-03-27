Uber'e bir gÃ¼nde iki yasak birden!

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
27.03.2018 - 20:42, Son GÃ¼ncelleme:

Uber'e bir günde iki yasak birden!

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Uber'e bir günde iki yasak birden!

Ã–zel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla taksicilik yapmasÄ±na imkan saÄŸlayan Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§larÄ±, ABD'nin Arizona eyaletinde yasaklandÄ±. Slovakya'da ise Bratislava Birinci BÃ¶lge Mahkemesi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ve kullanÄ±lan otomobillerin Slovak yasalarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Uber'in bu Ã¼lkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Arizona'nÄ±n Tempe kentinde geÃ§en hafta sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testleri sÄ±rasÄ±nda Uber aracÄ±nÄ±n bir kadÄ±na Ã§arparak Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸirketin Arizona'da sÃ¶z konusu testleri yapmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â 

Arizona Valisi Doug Ducey'nin ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Bu kaza nedeniyle Uber'in Arizona'da testlerine devam etmesi bazÄ± sorularÄ± beraberinde getiriyor. SÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testlerinde kamu gÃ¼venliÄŸi ilk sÄ±rada gelir. SÃ¶z konusu kaza ise bu konuda tam bir baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ktÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

Uber'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z aracÄ±, 18 Mart'ta yerel saatle 22.00'de karÅŸÄ±dan karÅŸÄ±ya bisikletiyle geÃ§en 49 yaÅŸÄ±ndaki Elaine Herzberg'e Ã§arpmÄ±ÅŸ ve kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmuÅŸtu.Â 

Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z aracÄ±n kaza anÄ±nda kendini idare ettiÄŸi, ancak bir Uber mÃ¼hendisinin denetim amacÄ±yla aracÄ±n direksiyonunun baÅŸÄ±nda olduÄŸu duyurulmuÅŸtu.Â 

Ä°lerleyen gÃ¼nlerde Tempe Polis DepartmanÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ise kazadan hemen Ã¶nce aracÄ±n yavaÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± veya Ã§arpmayÄ± Ã¶nlemek iÃ§in baÅŸka bir yÃ¶ne doÄŸru gitmediÄŸi gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â 

Uber, olayÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin Tempe, Pittsburgh, San Francisco kentlerinde ve Kanada'nÄ±n Toronto ÅŸehrinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§ testlerini askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Uber Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Dara Khosrowshahi, ÅŸirketin polisle iÅŸ birliÄŸi iÃ§erisinde olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ±na destek verdiÄŸini bildirmiÅŸti.

SLOVAKYA'DAN UBER'E YASAKÂ
Slovakya'da Bratislava Birinci BÃ¶lge Mahkemesi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ve kullanÄ±lan otomobillerin Slovak yasalarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Uber'in bu Ã¼lkedeki faaliyetlerini durdurdu.

Slovak Haber AjansÄ±nÄ±n (TASR) haberine gÃ¶re, LisanslÄ± Taksi ÅžofÃ¶rleri DerneÄŸinin (OZKT) Uber hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayet Ã¼zerine Bratislava BÃ¶lge Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, mahkeme Uber'in Ã¼lkedeki faaliyetlerini durdurma kararÄ± aldÄ±.Â Â Â Â Â 

Mahkeme, Uber firmasÄ± adÄ±na Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸofÃ¶r ve yolcu taÅŸÄ±mada kullanÄ±lan araÃ§larÄ±n Slovakya yasalarÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ koÅŸullara sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, bu ÅŸirketin yolcu taÅŸÄ±ma hizmeti verme amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ faaliyetlere son verilmesi kararÄ± aldÄ±.Â Â Â Â Â 

OZKT'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n yerinde olduÄŸu belirtilerek, uzun sÃ¼redir yÃ¼rÃ¼tÃ¼len hukuk mÃ¼cadelesini kazanmaktan duyulan memnuniyet ifade edildi.Â Â Â Â Â 

Haberde, Uber firmasÄ±nÄ±n kararÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in temyize gitmediÄŸi, bu nedenle mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±n deÄŸiÅŸtirilemeyeceÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â 

Ãœlkede yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r taksi hizmeti veren Uber'in 100 binin Ã¼zerinde kayÄ±tlÄ± mÃ¼ÅŸterisinin olduÄŸu belirtilirken, Ã¼lkedeki taksi firmalarÄ±, iki yÄ±ldÄ±r Ã§eÅŸitli vesilelerle Uber karÅŸÄ±tÄ± protestolar dÃ¼zenliyordu.Â Â Â Â Â 

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