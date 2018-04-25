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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
VİYANA (AA)
25.04.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Uber Viyana'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu 

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Uber Viyana'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurdu 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir ticaret mahkemesinin, Uber firması hakkında, rekabete aykırı davranarak ticaret yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alması sonrası şirket, faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Uber firmasından yapılan açıklamada, mahkemenin firmaya ilişkin aldığı karar nedeniyle faaliyetlerin durdurulduğu belirtilerek, "Gelecek günlerde yoğun bir şekilde çalışarak, mahkemenin bizden beklediği şartları yerine getirmek için çaba sarf edeceğiz. Tahminimizce kısa bir süre içinde yeniden hizmet vermeye devam edebiliriz.” ifadelerine yer verildi. 

Mahkemenin, Uber firmasının, taksi ve özel taşımacılık yasasının 36. maddesini ihlal ettiği, yasaya göre, Uber gibi özel taşımacılık hizmeti veren firmalarda, araçların müşterilerini belirli bir yerden alıp, hizmet sonrası tekrar aynı bölgeye geri dönmesi gerektiği, Uber'in bu kurala uymayarak rekabete aykırı hareket ettiği gerekçeleriyle ihtiyati tedbir kararı aldığı ifade edildi. 

Uber firmasının, yasanın öngördüğü şartları yerine getirmesi gerektiği belirtildi. 

Mahkeme ayrıca, bugünden itibaren Uber'e bağlı herhangi bir aracın söz konusu kurala aykırı hizmet vermesi durumunda, 100 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği bilgisini paylaştı. 

Ülkede faaliyet gösteren Taksi şirketi “40100”, bu yılın başında Uber firması hakkında, taşımacılık sisteminde rekabete aykırı davrandığı suçlamasıyla ticaret mahkemesinde dava açmıştı.

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