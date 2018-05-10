Uber uçar gider
Taksicilerin ‘baş ağrısı’ Uber, 2020 itibarıyla ‘uçan taksi’ uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. 2030’lu yıllarda ise tamamen sürücüsüz uçan Uber taksileriyle trafik derdi sona erecek.
Türkiye başta olmak üzere tüm dünyadaki taksicilerden büyük tepki gören Uber şirketi, 2020 yılından itibaren ‘uçan taksi’ hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.
Los Angeles’ta dün gerçekleşen Elevate Zirvesi’nde ‘Uber Air’ modellerini ilk kez tanıtan şirket, elektrikle çalışan uçan taksi protiplerinin görsellerini paylaştı.
2020 itibarıyla pilotlu taşıma yapmaya başlayacağını açıklayan şirket, bunu takip eden 10 yıl içerisindeyse sürücüsüz uçan taksileri hayata geçirebileceğini duyurdu.
Uçan taksi hizmetinin kara taşımacılığıyla aynı fiyattan hizmet vermesi planlanırken, yolcuların mobil uygulama üzerinden en az 1 saat önceden rezervasyon yapması gerekecek.
Şu anda kullanımı giderek yaygınlaşan ‘drone’ların hayli büyültülmüş halini andıran, ufak pervanelere sahip uçan araçların, şehir alanlarında kolayca iniş ve kalkış yapabileceği, böylece o yıllarda daha da artması beklenen trafik derdinin de aşılabileceği belirtiliyor.
Uber’in uçan taksileri, şimdiki ‘drone’ların ‘iri abilerine’ benziyor.
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