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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
31.01.2019 - 11:33, Son Güncelleme:

'UAEA'nın gündeminde İran ve Kuzey Kore üst sıralarda'

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'UAEA'nın gündeminde İran ve Kuzey Kore üst sıralarda'

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Yukiya Amano, UAEA’nın yeni yıl resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde, İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili taahhütlerini doğrulamaya ve gözlemlemeye devam ettiklerini söyledi.

Amano, İran’ın nükleer çalışmalarını KOEP kapsamında sürdürdüğünü ifade ederek, "Birçok kez söylediğim gibi İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi esastır." görüşünü paylaştı.

KUZEY KORE’NİN NÜKLEER PROGRAMI

Kuzey Kore’nin nükleer programına dikkati çeken Amano, ilgili ülkeler arasında siyasi bir anlaşmaya varılması durumunda temel bir doğrulama rolü oynamaya hazır olduklarını yineledi.

Amano, ajansın, Kuzey Kore’nin nükleer programını doğrulayabilecek tek uluslararası kuruluş olduğunu belirtti.

AJANSIN GÜVENİLİRLİĞİNE VURGU

UAEA'nın güvenilirliğinin en önemli değerleri olduğunun altını çizen Amano, "Güvenlik önlemlerinin tarafsız, bağımsız ve nesnel bir şekilde hayata geçirilmesi bu güvenilirliği korumak için esastır. Güvenilirliğimiz sorgulanmaya başlanırsa ve özellikle Ajans üzerinde nükleer doğrulama konusunda yönlendirme veya baskı yapma girişimleri yapılırsa bu son derece zararlı ve ters tepkiye yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Amano, UAEA’nın nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin nükleer silah geliştirmelerini engelleyerek, 60 yıldır dünya barışı ve güvenliğine önemli bir katkı sağladığını hatırlattı.

Ajansın politik olmayan teknik bir kurum olduğunu vurgulayan Amano, siyasi konulara karışmaktan kaçındıklarını ifade etti.

Amano, kurumun kuruluşundan itibaren üye devletler ve ajans arasında sorumluluk dağılımı yapıldığını, siyasi alanın üye ülkelerin, teknik alanın ise ajansın çalışma sahasına girdiğini dile getirerek, "Ajansın bağımsızlığı baltalanmamalıdır" ifadesini kullandı.

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