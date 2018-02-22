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    Twitter'dan duyurdu... Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak!

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 15:23 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü YPG'nin ABD'nin desteğiyle varlığını sürdürdüğü Menbiç'te bugün çekilen fotoğraflar, terör örgütünün sözde Menbiç Askeri Konseyi sözcüsü tarafından Twitter adresinden paylaşıldı. Fotoğraflarda, teröristlerin Menbiç'teki bir askeri üste 'uluslararası koalisyonun' desteğiyle askeri eğitim aldığı görülüyor.

    Sözde Menbiç Askeri Konseyi'nin Sözcüsü Şervan Derviş isimli terör örgütü üyesi tarafından paylaşılan görüntülerde, 'askeri eğitimin uluslararası koasliyonun desteğiyle verildiği' ifadesi yer aldı.

    Askeri eğitimden geçiren onlarca kişinin yer aldığı karelerde, YPG bayrakları dikkat çekiyor.

    Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara ve Washington'ın anlaşmaya vardığını belirterek ilk ele alınacak konunun Menbic olduğunu söylemişti.

    Twitterdan duyurdu... Bu fotoğraflar ortalığı karıştıracak

    ABD ASKERİ EĞİTİME DESTEK VERİYOR

    Ankara, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'lilerin derhal Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istiyor. Washington'a teklif edilen hamleler arasında,

    Amerikan ve Türk askerlerinin Menbic'te birlikte konuşlanması da var. ABD, iç savaş ülkesi Suriye'de Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen yıllardır YPG ile işbirliği yapıyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , YPG
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