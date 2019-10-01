Twitter yöneticisi İngiliz yedek subaymış
Ortadoğu’daki gelişmeleri ele alan Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE) dünyanın en önemli sosyal medya mecralarından olan Twitter ile ilgili önemli bir detaya yer verdi.
Buna göre Twitter’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika içerik sorumlusu olan Gordon MacMillan, aynı zamanda İngiliz ordusunun psikolojik savaş birimi olan 77’nci Tugay’da yarı zamanlı bir subay... MEE’nin haberinde, iş profili sitesi Linkedin’de MacMillan’ın sayfasındaki tanıtım kısmı yayınlandı. Burada MacMillan, siyaset ve uluslararası gelişmelere ilgi duyduğunu ve İngiliz ordusunun ‘ölümcül olmayan çarpışmalarda uzman’ 77’nci Tugay’ında yedek subay olduğunu yazmış. Ancak daha sonra Linkedin’de edit ettiği bu kısım tanıtımdan çıkarılmış. MEE, Gordon MacMillan’ın Twitter’ın İngiltere ofisine 6 yıl önce katıldığını yazdı. 77’nci Tugay ise 2015’te kurulmuş ve kuruluş amacı ‘enformasyon savaşı’ olarak tanımlanmış. İngiliz ordusu, MacMillan’ın 77’nci Tugay’daki görevi ve Twitter’ın rolü ile ilgili açıklama yapmadı. MEE’nin haberinde Twitter’ın, “Tüm çalışanlarımızın harici ilgi alanlarına yönelmelerini teşvik ediyoruz” açıklamasına yer verildi.
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