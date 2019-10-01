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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Twitter yöneticisi İngiliz yedek subaymış

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Twitter yöneticisi İngiliz yedek subaymış

Ortadoğu’daki gelişmeleri ele alan Londra merkezli haber sitesi Middle East Eye (MEE) dünyanın en önemli sosyal medya mecralarından olan Twitter ile ilgili önemli bir detaya yer verdi.

Buna göre Twitter’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika içerik sorumlusu olan Gordon MacMillan, aynı zamanda İngiliz ordusunun psikolojik savaş birimi olan 77’nci Tugay’da yarı zamanlı bir subay... MEE’nin haberinde, iş profili sitesi Linkedin’de MacMillan’ın sayfasındaki tanıtım kısmı yayınlandı. Burada MacMillan, siyaset ve uluslararası gelişmelere ilgi duyduğunu ve İngiliz ordusunun ‘ölümcül olmayan çarpışmalarda uzman’ 77’nci Tugay’ında yedek subay olduğunu yazmış. Ancak daha sonra Linkedin’de edit ettiği bu kısım tanıtımdan çıkarılmış. MEE, Gordon MacMillan’ın Twitter’ın İngiltere ofisine 6 yıl önce katıldığını yazdı. 77’nci Tugay ise 2015’te kurulmuş ve kuruluş amacı ‘enformasyon savaşı’ olarak tanımlanmış. İngiliz ordusu, MacMillan’ın 77’nci Tugay’daki görevi ve Twitter’ın rolü ile ilgili açıklama yapmadı. MEE’nin haberinde Twitter’ın, “Tüm çalışanlarımızın harici ilgi alanlarına yönelmelerini teşvik ediyoruz” açıklamasına yer verildi.

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