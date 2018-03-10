TV izlerken bağırsağı yoruyoruz
Oxford Üniversitesi, Imperial College London ve BM Uluslararası Kanser Araştırmaları Kuruluşu’nun ortak çalışmasına göre, günde 4 saatten fazla televizyon izleyen erkeklerin bağırsak kanserine yakalanma riski yüzde 35 artıyor.
Kadınlarda ise bu risk yüzde 11 oranında yükseliyor. Bilim insanları, erkeklerin TV karşısında sigara ve içki içmeye, abur cubur yemeye daha yatkın olduğunu düşünüyor. Bilgisayar ekranı karşısında geçirilen süreyle kanser arasında bir ilişki kurulamadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle