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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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SABAH - Fotoğraf: AP
12.06.2019 - 08:07, Son Güncelleme:

Tuvalet diye acil çıkış kapısını açtı

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Tuvalet diye acil çıkış kapısını açtı

Manchester Havalimanı’ndan kalkmak üzere olan uçaktaki bir yolcu acil çıkış kapısını tuvalet kapısıyla karıştırdı. Kapı açılır açılmaz büyük kargaşa yaşanırken, pilot uçuşu iptal etti. Uçak 8 saat rötar yaptı.

İngiltere'nin Manchester şehrinden, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a havalanmaya hazırlanan uçak, yolculardan birinin tuvalet kapısı diye yanlışlıkla acil çıkış kapısını açması nedeniyle saatlerce rötar yaptı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait PK702 sefer sayılı uçak, 7 Haziran'da yerel saatle 21.20 itibarıyla İslamabad'a gitmek üzere tam vaktinde pistte yer aldı.

Tüm hazırlıkları tamamlayan kabin ekibi kuleden kalkış sinyali beklerken arka sıralarda oturan bir kadın yolcu, güvenlik kemerini çıkartarak tuvalete gitmek istedi. Kabin ekibinin de dalgınlığı sonrası yolcu, uçağın kuyruk kısmında bulunan L5 acil çıkış kapısına doğru giderek tuvalet sandığı bölümü açmaya çalıştı.

YA UÇAK HAVADA OLSAYDI

Kapı açılır açılmaz ise acil iniş kaydırağı devreye girdi. Uçakta büyük kargaşa yaşanırken kaptan pilot uçuşu durdurdu ve tüm yolcular uçaktan tahliye edildi.
Yolcu şans eseri kapıyı uçak havalanmadan açtığı için ölümcül bir kaza gerçekleşmedi.

PIA'nın açıklamasına göre acil çıkış kaydırağı otomatik açıldığı için 40 yolcu uçaktan indirildi ve kimse yaralanmadı. Manchester'dan ertesi gün sabah 05.00 sıralarında ayrılabilen uçak, kendi istekleriyle geride kalan 38 yolcusu eksik bir şekilde havalandı.

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