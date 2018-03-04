Tutuklanan Yunan askerleri: Türk tarafına geçtiğimizi fark etmedik

EDİRNE’de, perşembe akşamı Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu’nda görev yaparken devriyeleri sırasında Türk tarafına geçen, ‘askeri casusluk’ ve ‘askeri yasak bölgeye girmek’ suçlarından tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis (29), sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek casusluk suçlamasını kabul etmedi. Yunan askerlerden teğmen Mitretodis, “Casusluk yapan kişi karlı havayı seçer mi? Zaten yürürken karda izimizi belli ediyoruz. Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik” dedi.

Yunan sınır karakolunda teğmen olan Angelos Mitretodis, tercüman aracılığıyla mahkemeye verdiği ifadesinde şunları söyledi:

‘KAÇAK İZİ SÜRÜYORDUK’

“Biz kesinlikle kötü amaçla ve isteyerek sınırı ihlal etmiş değiliz. Kaçak göçmen olduğunu sanarak, ayak izlerinin peşinden gittim ve görüntülerini askeriyenin bize verdiği telefonla çektim, amacım üstlerime göstermekti. Biz devriye gezdiğimiz yolun hemen yan tarafında ayak izlerini görünce iki kişinin aynı izlere bastığını anladık. Sonrasında ayak izlerinin birbirinden ayrıldığını fark ettik. Hemen akabinde sarı idrar lekelerini de görünce hızlı hareket etmeye çalıştık. Ayak izleri devriye gezdiğimiz yolun dışında olduğu ve ağaçlar da devrildiği için aralarından hızlı bir şekilde geçtiğimiz için Türk tarafına nasıl geçtiğimizi fark etmedik. Türk askerlerini görene kadar Türk tarafına ait bir ize rastlamadık.”

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Mitretodis, “Herhangi bir olay yaratmamak için de silahlarımızı boşalttık ve Türk askerine teslim ettik. Benim video çektiğim bölge Yunan tarafındadır. Çünkü Yunan tarafına ait çöp kovaları vardı. Ben bunu özellikle üstlerime göstermek istedim. Göçmen kaçakçılığını önlemek için video çektim” diye konuştu. Edirne Sulh Ceza Hakimliği’nin kararında kaçma şüphesi nedeniyle iki Yunan askerin tutukluluğuna karar verildiği belirtildi. A.A.’nın haberinde ise iki Yunan askerin çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturmanın genişletildiği bildirildi.

YUNANİSTAN’DA MANŞETLERDE

- Türkiye’ye yanlışlıkla girdiğini öne süren iki Yunan askerinin tutuklanması Yunanistan’da manşetlere taşındı.

- Elefteros Tipos gazetesi “Meriç’te Türk tuzağı” başlıklı haberinde “Ankara, sınırda tesadüf eseri meydana gelen bir gelişmeyi, diplomatik bir olaya dönüştürmeye teşebbüs ediyor” diye yazdı.

- Etnos gazetesi “Diplomatik gerilim. 2 Yunan askeri Türk hapishanesinde” başlığı ile yayınlanırken, Dimokratia gazetesi “Türklerden Meriç’te tuzak. Ankara, Yunanistan’a kaçan 8 Türk askeri ile takas için pazarlık istiyor. Yunan askerlerine adi suçluymuş gibi kelepçe taktılar” ifadesini kullandı.

- Kathimerini gazetesi “Askerler için gerilim” manşeti ile yayınlandı.