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    Tutuklanan iki Yunan askeri için kritik gün

    Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
    04.03.2018 - 22:16 | Son Güncelleme:

    Yunanistan, Meriç Nehri sınırı yakınında geçen hafta Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan iki Yunan askerinin avukatlarının tahliye talebi ile itirazlarına bugün verilecek cevaba kilitlendi.

    Teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklacis’in (29) aileleri Edirne’ye gitmek üzere cumartesi gecesi sınır yakınındaki Kumçiftlik (Orestiada) kasasında buluştu. Kouklacis’in bir akrabası, “Edirne’deki Yunan Başkonsolosluğu bize, Türklerin çocuklarımıza son derece iyi davrandıklarını söyledi” dedi. Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos, “Türkler iki Yunan askerinin, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan sekiz Türk askeri ile takasını isteyebilir” iddialarını yalanlayarak, “Türkiye ile savaş durumunda değiliz ki esir takası yapalım” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Meriç Nehri , yunanistan
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