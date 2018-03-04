Tutuklanan iki Yunan askeri için kritik gün

Teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklacis’in (29) aileleri Edirne’ye gitmek üzere cumartesi gecesi sınır yakınındaki Kumçiftlik (Orestiada) kasasında buluştu. Kouklacis’in bir akrabası, “Edirne’deki Yunan Başkonsolosluğu bize, Türklerin çocuklarımıza son derece iyi davrandıklarını söyledi” dedi. Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgo Katrugalos, “Türkler iki Yunan askerinin, 15 Temmuz darbesinden bir gün sonra askeri helikopterle Dedeağaç (Aleksandrupolis) şehrine kaçan sekiz Türk askeri ile takasını isteyebilir” iddialarını yalanlayarak, “Türkiye ile savaş durumunda değiliz ki esir takası yapalım” dedi.