Tutuklamaya ABD tepkisi

Nauert şunları söyledi: “ABD, Amerikan vatandaşı Serkan Gölge’nin, güvenilir deliller olmaksızın terör örgütüne üyelikten 8 Şubat tarihinde mahkûm edilmesinden derin kaygı duymaktadır. Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Serkan Gölge, Temmuz 2017’de tutuklanmıştı. Davasını hatırlamanıza yardımcı olacaksa, kendisi NASA bilimadamıdır.”