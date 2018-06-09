Tusk: ABD kendi kurduğu düzene meydan okuyor
Kanada’daki G7 Zirvesi’ne katılan AB Konseyi Başkanı Tusk’tan ABD Başkanı Trump’a eleştiri geldi. Tusk, ABD tarafından kurulmuş olan mevcut uluslararası düzenin yine ABD tarafından tehdit edilir hale geldiğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uluslararası politikada aldığı kararlar kendi müttefiklerinden bile tepki çekiyor. Kanada’nın Quebec kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde konuşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Washington’ı eleştirdi. Tusk, “ABD Başkanı Trump ile G7 grubunun geriye kalanının ticaret, iklim değişimi ve İran nükleer anlaşması konularında anlaşamadıkları ortada” açıklamasını yaptı. Tusk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası düzene dayalı kurallara olağan şüpheliler tarafından değil bu düzenin baş mimarı ve garantörü, ABD tarafından meydan okunuyor. ABD’li dostlarımızı ve Trump’ı bu düzeni baltalamanın anlamı olmadığına ikna etmeye çalışmayı bırakmayacağız çünkü bu, liberal demokrasinin ve temel özgürlüklerin olmadığı yeni, Batı sonrası bir düzenin arayışı içinde olanların eline oynamaktan başka bir şey değil” dedi.
Öte yandan Trump’ın Rusya’nın G8’e grubuna geri alınmasını istemesine de Almanya, Fransa ve İngiltere itiraz etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’nın yasadışı faaliyetlerinden ötürü gruptan çıkarıldığını hatırlattı.
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