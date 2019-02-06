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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
06.02.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Tusk: AB Brexit için yeni teklifte bulunmayacak

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Tusk: AB Brexit için yeni teklifte bulunmayacak

AB Konseyi Başkanı Tusk, Brexit'e ilişkin birlik üyelerinin yeni teklifte bulunmayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Brüksel'de gerçekleşen ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına 50 gün kaldığına işaret eden Tusk, gerek Avrupa'da gerekse İngiltere'de hala birçok kişinin Brexit kararından vazgeçilmesini tercih ettiğini söyledi.

Tusk, "Londra'da başbakan ve muhalefet liderinin tutumu nedeniyle" bunun mümkün olmayacağına dikkati çekerek, halihazırda en önemli konunun anlaşmasız ayrılığı engellemek olduğunu vurguladı.

AB üyesi ülkelerin ayrılık anlaşması ve gelecekte ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonda mutabık kaldığının altını çizen ve anlaşmanın müzakereye açık olmadığını ifade eden Tusk, "AB üyesi 27 ülke yeni teklifte bulunmayacak." dedi.

Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in yarın gerçekleştireceği Brüksel ziyaretinde "kördüğümü" çözmek için yeni öneriler getirmesini beklediğini aktardı.

AB için önceliğin, Hayırlı Cuma Anlaşması'na göre Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziki sınır oluşmasını engellemek ve barış sürecini sürdürmek olduğunu kaydeden Tusk, AB ve İngiltere arasında anlaşma sağlanmasının mümkün olduğuna inandığını ancak yine de anlaşmasız ayrılık için hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

Tusk, "Brexit'i güvenli şekilde nasıl gerçekleştirecekleri konusunda hiçbir fikri olmayanların cehennemde nasıl yanacaklarını merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'deki istikrarsızlık tedbir maddesine ihtiyacı gösteriyor"

İrlanda Başbakanı Varadkar ise olumlu bir toplantı gerçekleştiğini belirterek, "AB'nin 28 üyesi tarafından onaylanan ayrılık anlaşması en iyi anlaşma." diye konuştu.

İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında fiziki sınırı engellemeyi amaçlayan tedbir maddesini hiçbir zaman kullanmak istemediklerini ifade eden Varadkar, "Ancak İngiliz siyasetindeki istikrarsızlık yasal bir güvenceye neden ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor." dedi.

Varadkar, AB'nin İngiltere ile gelecekteki ilişkileri görüşmeye hazır olduğunu ancak Londra'daki gelişmeler ve Brexit tarihinin yaklaşması nedeniyle anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlıkların yoğunlaşması gerektiğine dikkati çekti.

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