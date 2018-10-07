Turuncu Dalga’dan Aquarius eylemi
Fransa’da çok sayıda kentte on binlerce kişinin katılımıyla arama kurtarma gemisi Aquarius’a destek ve Akdeniz’deki düzensiz göçmen kurtarma operasyonlarına dikkati çekmek amacıyla gösteriler yapıldı.
Akdeniz’de düzensiz göçmenleri kurtarmak amacıyla kiralanan Aquarius gemisinin faaliyetlerini yürüten SOS Mediterranee Derneği tarafından yapılan çağrı ile ülke çapında “Turuncu Dalga Yurttaş Hareketi” adıyla eylemler gerçekleştirildi. Derneğin merkezinin bulunduğu Marsilya’nın Vieux-Port İskelesi, Paris’teki Republique Meydanı, Lyon’da Terreaux Meydanı olmak üzere yaklaşık 60 kentte düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katıldı. Aquarius’un geçen perşembe günü Marsilya Limanı’na geldiğini belirten yetkililer, Panama’nın 23 Eylül’de bandırasını (hangi ülkeye ait olduğunu gösteren bayrak) iptal etmesi nedeniyle geminin Marsilya’dan ayrılamadığını ve Fransa’dan bandıra talebinde bulunduğunu hatırlattı.
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