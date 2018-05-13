Türkmenlerden Kerkük’teki seçimlere itiraz
IRAK’ta önceki gün yapılan ve ilk kez elektronik oy verme sisteminin kullanıldığı parlamento seçimlerinde ilk sonuçlara göre önceki Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu önde giderken Türkmenlerden itiraz geldi.
Irak’ta Türkmenlerin yoğun yaşadığı Kerkük’te sandıklarda yapılan hile sonucu oyların Kürt partilerine kaydırıldığı iddiasıyla Türkmenler ve Araplar sokağa döküldü. Türkmenler ve Araplar, sandıkların taşınmasına engel olup oyların elle sayılmasını talep ediyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise ‘Süleymaniye ve Kerkük vilayetlerinde hile yapıldığı’ suçlamalarını reddetti.
ELLE SAYILSIN ÇAĞRISI
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, “Türkmenlerin, seçime katılım oranı oldukça yüksekti, ancak sandıklardan çıkanlar oylarımızın çalındığını gösteriyor. ITC olarak elektronik sonuçları şimdiden reddediyoruz. Oyların elle sayılması lazım” diye konuştu.
SADR İTTİKAFI İKİNCİ SIRADA
Irak seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanması öncesi Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu’nun önde olduğu ifade edildi. İngiliz haber ajansı Reuters, seçim komisyonundan bir kaynağa ve bir güvenlik yetkilisine dayanarak İbadi’nin listesinin önde olduğunu, arkasından da Şii dini lideri Mukteda el-Sadr’ın ittifakının geldiğini bildirdi.
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