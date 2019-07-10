Türkmendağı’nda yoğun çatışmalar
HATAY-Yayladağı’nın karşısına denk gelen çatışmasızlık bölgesi İdlib’in Türkmendağı bölgesinde muhalif güçler ile rejim birlikleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi.
Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, Lazkiye kırsalının İdlib sınırları içine denk düşen ve Bayırbucak Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede muhalif unsurlar dün sabah erken saatlerde rejim güçlerine karşı operasyon başlattı.
16 TEPE ALDILAR
Muhaliflerin bu saldırıda Burç el Zahiye tepesi ile 15 kadar küçük tepeyi ele geçirdiği belirtildi. Muhaliflere karşı rejim güçleri de top ve çok namlulu roketarlarla (ÇNRA) saldırı başlattı. Rejim güçleri 2015’in kışında Rusya’nın hava desteği ile Türkmendağı bölgesinin büyük bir kesimini ele geçirmişti. Bölgeden 20 bin kişi Türkiye’ye göç etmişti.
SEVKIYATA DEVAM
Suriye’de Fırat’ın doğusuna denk gelen Şanlıurfa’nın sınır hattındaki Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar’daki birliklere 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda konuşlu olan 20 kadar tank, askeri araç ve personel sevkiyatı yapılması, ‘Fırat’ın doğusuna operasyon hazırlığı mı’ sorusuna yol açtı. Güvenlik kaynakları, “Sevkıyat çoğunlukla ikmal ve görev değişimi maksadıyla” yanıtını verdi.
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