Türklerin teklifi Rumları karıştırdı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin de tam destek verdiği doğu Akdeniz’deki sondaj krizini sona erdirecek yeni önerisi Kıbrıs Rum yönetimini karıştırdı.
Rum yönetimi, Akıncı’nın doğalgaz sondajları ve gelirleri konusunda Türk-Rum ortak komisyon kurulması önerisine henüz cevap vermedi. Rum medyası, Rum lider Nikos Anastasiadis’in öneriye soğuk olduğunu yazarken, yönetimden ise, “Yorum yok” yanıtı geldi. Rum yönetimi, bugüne kadar Kıbrıs çevresindeki enerji kaynaklarının Kıbrıs müzakerelerinden bağımsız olduğunu savunuyor ve Kıbrıslı Türklerle müzakere etmekten kaçınıyordu. Rum gazeteleri, Türkiye’ye yönelik AB yaptırımlarının gündemde olduğu sırada gelen Akıncı’nın teklifine hazırlıksız yakalandığına dikkat çekti. Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın doğu Akdeniz’deki doğalgaz krizini sona erdirecek, ‘Türk-Rum ortak komisyon kurulması’ önerisini görüşmek üzere, Rum siyasi parti liderlerinin oluşturduğu “ulusal konseyi” toplantıya çağırdı.
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