Türklere hangi miras hukuku uygulanacak

FARKLI köken vatandaşlığa sahip olan iki kişinin oluşturduğu resmi beraberlik ‘çok uluslu evlilik’ olarak tanımlanıyor. Örneğin Almanya’da bir Almanın bir Fransızla, bir Türkün bir Alman ile evlenmesi olması, çok uluslu evlilik kabul edilir. Peki bu durumdaki kişilerin tereke davalarında hangi miras hukuku geçerli olacak?

* Kişinin vatandaşı olduğu ülkenin mi, yoksa eşinin vatandaşı olduğu ülkenin hukuku mu, yoksa yaşanılan ülkenin miras hukuku mu geçerli olacak?

* Yoksa çok uluslu evliliklerde farklı ülkelerin miras hukukları aynı anda mı uygulanıyor?

* Almanya’da yaşayan yabancı çiftler, hangi miras hukukuna tabi olacak?

* Almanya’da yaşayan Türk çift için Türkiye’nin miras hukuk mu, Almanya’nın miras hukuku mu baz alınacak?

* Hangi hukukun uygulanacağı bilinmeden, vasiyetname kaleme alınabilir mi?

* Geride kalan hak sahiplerinin hak ve sorumlulukları neye göre belirlenecek?

* Eş vefat ettiğinde, tereke işlemleri nasıl yapılacak?

Çocuklar veya torunların durumu ne olacak?

Geride kalan hak sahibi eşin sosyal güvencesi nasıl olacak?

Sorulardan da anlaşılacağı gibi çok karmaşık bir konu.

Bütün bu soruların yanıtı cumartesi ve pazar günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde.