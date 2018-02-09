Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Türklere hangi miras hukuku uygulanacak

    Türklere hangi miras hukuku uygulanacak

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 12:51 | Son Güncelleme:

    Almanya gibi çok kültürlü toplumlarda çok uluslu evliliklerin olması çok doğal ve neredeyse sıradan bir durum haline gelmeye başladı. Bu evliliklerde günlük yaşamda karşılaşılan bazı sorunlar, yaşanılan ülkedeki gelenek ve görenekler çerçevesinde çözülebilse de, miras hukukuyla ilgili konular daha karmaşık olduğunu söyleyebiliriz.

    Türklere hangi miras hukuku uygulanacakFARKLI köken vatandaşlığa sahip olan iki kişinin oluşturduğu resmi beraberlik ‘çok uluslu evlilik’ olarak tanımlanıyor. Örneğin Almanya’da bir Almanın bir Fransızla, bir Türkün bir Alman ile evlenmesi olması, çok uluslu evlilik kabul edilir. Peki bu durumdaki kişilerin tereke davalarında hangi miras hukuku geçerli olacak?
    * Kişinin vatandaşı olduğu ülkenin mi, yoksa eşinin vatandaşı olduğu ülkenin hukuku mu, yoksa yaşanılan ülkenin miras hukuku mu geçerli olacak?
    * Yoksa çok uluslu evliliklerde farklı ülkelerin miras hukukları aynı anda mı uygulanıyor?
    * Almanya’da yaşayan yabancı çiftler, hangi miras hukukuna tabi olacak?
    * Almanya’da yaşayan Türk çift için Türkiye’nin miras hukuk mu, Almanya’nın miras hukuku mu baz alınacak?
    * Hangi hukukun uygulanacağı bilinmeden, vasiyetname kaleme alınabilir mi?
    * Geride kalan hak sahiplerinin hak ve sorumlulukları neye göre belirlenecek?
    * Eş vefat ettiğinde, tereke işlemleri nasıl yapılacak?
    Çocuklar veya torunların durumu ne olacak?
    Geride kalan hak sahibi eşin sosyal güvencesi nasıl olacak?
    Sorulardan da anlaşılacağı gibi çok karmaşık bir konu.

    Bütün bu soruların yanıtı cumartesi ve pazar günü Hürriyet’te Hürdanış köşesinde.

    Etiketler: Türklere hangi miras hukuku uygulanacak , Avrupalı Türkler miras hukuku , Avrupa'dan haberler , HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri