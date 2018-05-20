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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
20.05.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

'Türkler kardeşim' diyen başkana saldırdılar!

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
'Türkler kardeşim' diyen başkana saldırdılar!

Türkler ve Atatürk ile ilgili bazı olumlu görüşleri ile bilinen 76 yaşındaki Selanik Belediye Başkanı Yiannis Butaris, anma toplantısında çok sayıda fanatik Yunanlının saldırısına uğradı.

Yunan Parlamentosu’nun 1994'te kabul ettiği sözde 'Pontuslu Rum Soykırımı’nı Anma Günü' etkinliği çerçevesinde Selanik’de düzenlenen gösteriye Belediye Başkanı Butaris de katıldı.

Selanik’teki Beyaz Kule önünde yapılan tören sırasında, kalabalık bir grup Butaris’in daha once Atatürk ve Türkler ile ilgili olumlu konuştuğunu söyleyerek, tören yerini terk etmesini istediler.

Türkler kardeşim diyen başkana saldırdılar

FANATİK GRUP SALDIRDI!

Kendisine yöneltilen hakaret ve küfürlere aldırmayan Butaris tören alanında kaldı. Ancak kısa bir sure sonra kalabalık fanatik bir grubun saldısına uğradı. Saldırganlar, Butaris’i tekme, tokat ve yumruklarla dövdüler. Korumaları tarafından kurtarılan Butaris hastaneye kaldırıldı. Hastanede gceleyen Butaris, taburcu edildikten sonra yaptığı açıklamada “Bir kabus yaşadım. Her yerime vuruyorlardı” dedi.

Başbakan Aleksis Çipras, saldırının “aşırı sağcı haydutların işi olduğunu” belirterek, suçluların en kısa sürede yakalanacaklarını söyledi. Siyasi partiler de Butaris’e yapılan saldırıyı kınadı.

ATATÜRK SOKAĞI ADI VERİLMESİNİ ÖNERMİŞTİ

Butaris, Belediye Başkanı seçilmeden önce Selanik’de Atatürk’ün doğduğu evin bulundUğu sokağa “Atatürk Sokağı” adı verilmesini ve şehir merkezinde bir “Türk Anıtı” dikilmesini önermişti.

Ancak yoğun tepkiler üzerine geri adım atmıştı. 2012’de Belediye Başkanı seçildikten sonra “Türkler kardeşim” gibi sözleri nedeniyle de yoğun eleştirilere hedef olmuştu.

Türkler kardeşim diyen başkana saldırdılar

 

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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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