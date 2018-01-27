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    Türkiye’yi suçladı

    Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
    27.01.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ansari’yi Şam’da kabul etti. Yapılan ortak açıklamada ‘Türkiye, Suriye’de ilhakçıdır. Karşılık verilmeli’ denildi.

    Suriye Şam yönetimiyle İran arasında yapılan görüşmenin pazartesi Soçi’de başlayacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne hazırlık niteliği taşıdığı belirtilmesine rağmen, temaslar sırasında Türkiye’nin ‘Zeytin Dalı’ harekâtı da ele alındı.

    Beşar Esad’ın basın sözcülüğü tarafından yapılan açıklamayı aktaran Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, Esad ile Ansari’nin mutabık kaldığı şu ifadelerini aktardı:

    “Türkiye’nin Suriye topraklarına yönelik ilhak girişimi tehditleri devam ediyor. Türkiye’nin amacına ulaşmaması için olası karşı önlemler ele alınmıştır. Türkiye terörist gruplara verdiği destekle Suriye barış sürecini baltalamaktadır.”

    Etiketler: Afrin , gazetehaberleri
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